Aleyna Tilki'nin son videosu takipçilerini çıldırttı
Aleyna Tilki son videosuyla takipçilerini ikiye böldü. Tilki videosuna, "Zaten hep makyajsız olduğum için no makeup yazamam" notunu ekledi.
Güzel şarkıcı Aleyna Tilki gündemde kalmak için her türlü yolu deniyor. Son olarak sosyal medya hesabı İnstagram'dan paylaştığı makyajsız videosuyla takipçilerini ikiye böldü.
Takipçilerini ikiye böldü: Sosyal medya hesabı İnstagram'dan makyajsız videosunu paylaşan Aleyna Tilki, "Zaten hep makyajsız olduğum için no makeup yazamam." notunu ekledi.
Tilki'nin paylaşımına takipçileri de sessiz kalmadı. Tilki'nin bir takipçisi videoya, "O kadar bakım maskesi kullan. Lekeleri izleri yok et. Sonra güzelim de." yorumunu yaptı. Tilki'nin başka bir takipçisi ise, "Makyajlı da makyajsız da güzel değilsin." yorumunu yaptı.
İşte Tilki'nin o paylaşımı
Genç yaşta şöhret basamaklarını tırmanmaya başlayan ve özellikle son zamanlarda yaptığı açıklamalarla ve verdiği pozlarla magazin gündemini meşgul eden Aleyna Tilki, hesabından paylaştığı son fotoğrafla ilginç ve esprili bir benzetmede bulunmuştu