Aleyna Tilki'nin son videosu takipçilerini çıldırttı

Aleyna Tilki'nin son videosu takipçilerini çıldırttı

Aleyna Tilki son videosuyla takipçilerini ikiye böldü. Tilki videosuna, "Zaten hep makyajsız olduğum için no makeup yazamam" notunu ekledi.

Aleyna Tilki'nin son videosu takipçilerini çıldırttı - Sayfa 1

Güzel şarkıcı Aleyna Tilki gündemde kalmak için her türlü yolu deniyor. Son olarak  sosyal medya hesabı İnstagram'dan paylaştığı makyajsız videosuyla takipçilerini ikiye böldü.

18
Aleyna Tilki'nin son videosu takipçilerini çıldırttı - Sayfa 2

Takipçilerini ikiye böldü: Sosyal medya hesabı İnstagram'dan makyajsız videosunu paylaşan Aleyna Tilki, "Zaten hep makyajsız olduğum için no makeup yazamam." notunu ekledi.

28
Aleyna Tilki'nin son videosu takipçilerini çıldırttı - Sayfa 3

Tilki'nin paylaşımına takipçileri de sessiz kalmadı. Tilki'nin bir takipçisi videoya, "O kadar bakım maskesi kullan. Lekeleri izleri yok et. Sonra güzelim de." yorumunu yaptı. Tilki'nin başka bir takipçisi ise, "Makyajlı da makyajsız da güzel değilsin." yorumunu yaptı.

İşte Tilki'nin o paylaşımı

38
Aleyna Tilki'nin son videosu takipçilerini çıldırttı - Sayfa 4

Genç yaşta şöhret basamaklarını tırmanmaya başlayan ve özellikle son zamanlarda yaptığı açıklamalarla ve verdiği pozlarla magazin gündemini meşgul eden Aleyna Tilki, hesabından paylaştığı son fotoğrafla ilginç ve esprili bir benzetmede bulunmuştu

48