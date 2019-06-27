Aleyna Tilki'nin son videosu takipçilerini çıldırttı

Tilki'nin paylaşımına takipçileri de sessiz kalmadı. Tilki'nin bir takipçisi videoya, "O kadar bakım maskesi kullan. Lekeleri izleri yok et. Sonra güzelim de." yorumunu yaptı. Tilki'nin başka bir takipçisi ise, "Makyajlı da makyajsız da güzel değilsin." yorumunu yaptı.

İşte Tilki'nin o paylaşımı