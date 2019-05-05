Aleyna Tilki'nin son hali herkesi şaşırttı! Reklam filmi beğenilmedi

Ünlü dordurma markası, ‘Cornetto şarkısı’ için bu yıl Aleyna Tilki ile anlaştı. Reklam filminde hem şarkı söyleyen hemde klipte yer alan Aleyna'nın imajı ise dikkat çekici. Sarı saçlarına alıştığımız Tilki, reklam filmi için siyah saçlarıyla karşımıza çıktı.