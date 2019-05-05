Aleyna Tilki'nin son hali herkesi şaşırttı! Reklam filmi beğenilmedi
Aleyna Tilki'nin yeni reklam filmi projesi, dondurma markası Cornetto için çekilen klip yayınlandı.
Ünlü dordurma markası, ‘Cornetto şarkısı’ için bu yıl Aleyna Tilki ile anlaştı. Reklam filminde hem şarkı söyleyen hemde klipte yer alan Aleyna'nın imajı ise dikkat çekici. Sarı saçlarına alıştığımız Tilki, reklam filmi için siyah saçlarıyla karşımıza çıktı.
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Klip için kamera karşısına geçen Tilki, dondurma tanıtımı için iki farklı role büründü. Birinde sarı eteği ve sarı saçıyla gözüken Tilki, diğerinde siyah saçlarıyla dikkat çekti.
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Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından; ''Ben bile kendimi tanımakta zorlandım, sizce hangi Aleyna daha güzel?'' diye sordu.
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Hayranları ise Aleyna'nın esmer halini hiç beğenmeyerek ''Çabuk sarışın haline dön'' diye yazdı.
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