Aleyna Tilki'nin sokakta zor anları! Etrafını sardılar imdadına 10 polis yetişti

19 yaşındaki Aleyna Tilki, henüz genç yaşına rağmen milyonlarca dinlenmeye ulaşmış bir şarkıcı. Kısa süre içerisinde tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline gelen Tilki, bu durumun zorluklarını da yaşamıyor değil. Geçtiğimiz akşam bir arkadaşıyla Taksim'e giden Tilki, hayranlarının etrafını sarmasıyla polislerden yardım istemek zorunda kaldı.