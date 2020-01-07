Aleyna Tilki'nin sevgilisi Kadir Güneş aşkı için masraftan kaçınmadı
Aleyna Tilki’nin iş insanı sevgilisi Kadir Güneş, sevgilisine yılbaşı hediyesi olarak pahalı bir kolye aldı.
Son zamanlarda müzik piyasasında popülerliği hızla artan ve sosyal hayatında, yaptıkları ile çok konuşulan, adeta her hareketi gündem olan ünlü popçu Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisi, iş insanı Kadir Güneş ile bir düğünde dans ederken görüntülenmişti. Bu görüntüler magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Şimdi de Kadir Güneş’in, sevgilisi güzel şarkıcıya pahalı bir hediye aldığı ortaya çıktı.
Hiçbir masraftan kaçınmadı
Takvim Gazetesi'nin haberine göre, iş insanı Kadir Güneş, sevgilisi Aleyna Tilki için masraftan kaçınmadı. Güneş, sevgilisine Versace marka bir kolye aldı. Güzel popçu, şimdilerde kolyesini boynundan düşürmüyor.
Özel araç ve koruma tahsis etmişti
Kadir Güneş'in, Aleyna Tilki'yi koruması için kendi özel arabasını ve yakın korumasını sevgilisine tahsis ettiği iddia edilmişti. Aleyna Tilki'nin her şeyi ile yakından ilgilenen Kadir Güneş'in yakın çevresine, "Benim güvendiğim insanlar, Aleyna'nın yanında olunca içim daha rahat ediyor" dediği belirtilmişti.