Aleyna Tilki'nin sevgilisi Kadir Güneş aşkı için masraftan kaçınmadı

Özel araç ve koruma tahsis etmişti

Kadir Güneş'in, Aleyna Tilki'yi koruması için kendi özel arabasını ve yakın korumasını sevgilisine tahsis ettiği iddia edilmişti. Aleyna Tilki'nin her şeyi ile yakından ilgilenen Kadir Güneş'in yakın çevresine, "Benim güvendiğim insanlar, Aleyna'nın yanında olunca içim daha rahat ediyor" dediği belirtilmişti.