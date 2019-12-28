Aleyna Tilki'nin öpücüğü olay oldu Acun'un yılbaşı partisine mini eteği damga vurmuştu
Aleyna Tilki, yine sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi. Instagram'da öpücüklü poz paylaşan Tilki, yine çok konuşuldu.
Son olarak Acun Ilıcalı'nın yılbaşı partisindeki kıyafetiyle adından söz ettiren Aleyna Tilki, mini eteğiyle çok konuşulmuştu. Frikik vermemek için partide çok çaba harcayan Tilki, şimdilerde ise Instagram paylaşımıyla adından söz ettiriyor.
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Instagram hesabından 2,5 milyon takipçisini olan genç şarkıcı, ayna karşısında dudaklarını uzattığı pozunu paylaştı.
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Aleyna'nın söz konusu paylaşımı 100 binin üzerinde beğeni alırken, bazı takipçileri de verdiği poza tepki gösterdi.
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İşte Aleyna Tilki'nin 'öpücük' pozuna gelen yorumlar
- Saçma sapan şeyler
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