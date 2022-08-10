Aleyna Tilki'nin kazandığı paralarla ne yapacağı belli oldu
Şarkıcı Aleyna Tilki, reklamlardan kazandığı yaklaşık 6.5 milyon TL ile arazi almayı düşünüyor.
2022 yılından beri 2 farklı reklamda boy gösteren Aleyna Tilki, reklamların birinden 2,5 milyon TL, diğer iki reklamdan ise dörder milyon TL gelir elde etti. 'Ticari kafam yok' açıklamalarıyla gündeme gelen genç şarkıcı, kazandığı paralarla arazi almaya karar verdi. Aleyna Tilki şu sıralar annesi Havva Öztel ile arazi bakıyor.
Konserlerinden kazandıklarını yine müziğe harcayan şarkıcı, reklam gelirlerini ise toprağa yatırma kararı aldı.
Tilki’nin çiftliği!
“Hiç ticari kafamyoktur” diyen Aleyna annesi Havva Öztel’in de tavsiyesiyle Riva, Ömerli ve Silivri’de arazi bakmaya başladı.
Tanıdık emlakçılara haber saldı. Doğanın içinde yaşamak isteyen Aleyna, tyne house tarzı ev ve stüdyo yaptıracak. Hatta sponsorlar devreye girdi bile.