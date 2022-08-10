Aleyna Tilki'nin kazandığı paralarla ne yapacağı belli oldu

2022 yılından beri 2 farklı reklamda boy gösteren Aleyna Tilki, reklamların birinden 2,5 milyon TL, diğer iki reklamdan ise dörder milyon TL gelir elde etti. 'Ticari kafam yok' açıklamalarıyla gündeme gelen genç şarkıcı, kazandığı paralarla arazi almaya karar verdi. Aleyna Tilki şu sıralar annesi Havva Öztel ile arazi bakıyor.