BIST 2.798
DOLAR 17,96
EURO 18,34
ALTIN 1.033,50

Aleyna Tilki'nin kazandığı paralarla ne yapacağı belli oldu

Aleyna Tilki'nin kazandığı paralarla ne yapacağı belli oldu

Şarkıcı Aleyna Tilki, reklamlardan kazandığı yaklaşık 6.5 milyon TL ile arazi almayı düşünüyor.

Aleyna Tilki'nin kazandığı paralarla ne yapacağı belli oldu

2022 yılından beri 2 farklı reklamda boy gösteren Aleyna Tilki, reklamların birinden 2,5 milyon TL, diğer iki reklamdan ise dörder milyon TL gelir elde etti. 'Ticari kafam yok' açıklamalarıyla gündeme gelen genç şarkıcı, kazandığı paralarla arazi almaya karar verdi. Aleyna Tilki şu sıralar annesi Havva Öztel ile arazi bakıyor.

111
Aleyna Tilki'nin kazandığı paralarla ne yapacağı belli oldu

Konserlerinden kazandıklarını yine müziğe harcayan şarkıcı, reklam gelirlerini ise toprağa yatırma kararı aldı.

211
Aleyna Tilki'nin kazandığı paralarla ne yapacağı belli oldu

Tilki’nin çiftliği! 

“Hiç ticari kafamyoktur” diyen Aleyna annesi Havva Öztel’in de tavsiyesiyle Riva, Ömerli ve Silivri’de arazi bakmaya başladı.

 

311
Aleyna Tilki'nin kazandığı paralarla ne yapacağı belli oldu

Tanıdık emlakçılara haber saldı. Doğanın içinde yaşamak isteyen Aleyna, tyne house tarzı ev ve stüdyo yaptıracak. Hatta sponsorlar devreye girdi bile.

411