Aleyna Tilki'nin kahvaltı menüsü olay! Herkesin iştahını kaçırdı
Aleyna Tilki, Twitter'dan yaptığı paylaşımla herkesin iştahını kaçırdı, kahvaltıda yediklerine binlerce kişi aynı yorumu yaptı.
Sıklıkla sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen genç şarkıcı Aleyna Tilki, bu kez bir Twitter paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Kahvaltıda yediklerini Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımla yayımlayan Tilki'ye herkesin yorumu aynı oldu.
Aleyna Tilki, tweetine "Sabahları kokoreç pide yenir" notunu yazdı. Tilki'nin bu kahvaltı menüsü herkesin iştahını kaçırınca sosyal medyada yayılan paylaşımına "Sabah bunu yiyen midesini kaybeder", "Ne yaparsan yap arkandayız ama bu kadarı da fazla", "İştahımızı kaçırdın" "Kokoreç gece yenir Aleyna Hanım!", "İştahımızı kaçırdın" ve "Nasıl bir miden var?" gibi yorumlar yapıldı.
Öte yandan erken yaşta kariyer basamaklarını hızlıca çıkan Aleyna Tilki, Türkiye’de bir ilke imza attı. Seslendirdiği tüm şarkıları listelerde birinci sıraya yerleşen genç şarkıcı, uluslararası müzik devi Warner Music ile anlaşan ilk isim oldu.
İmzalanan bu sözleşmenin ardından Aleyna Tilki, ''Ben dinleyicilerime ülkemizden bir dünya yıldızı çıkacağına dair söz verdim. Bu sözü gerçekleştirmek için de elimden geleni yapıyorum ve daha da çok çalışacağım. Warner Music'le anlaşmak bu yolda büyük bir adım oldu benim için. Hayallerim gerçekleşiyor ve çok mutluyum'' dedi.