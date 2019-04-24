Aleyna Tilki'nin ikizi ortaya çıktı ortalık karıştı

Aleyna Tilki'nin ikizi ortaya çıktı ortalık karıştı

Bir sosyal medya kullanıcısının şarkıcı Aleyna Tilki'ye benzerliği Twitter'da gündem oldu. Kendisini Aleyna sanıp fotoğraf çektirmek isteyenler bile var...

Aleyna Tilki'nin ikizi ortaya çıktı ortalık karıştı - Sayfa 1

Son dönemde estetik yaptırdığı iddialarıyla gündeme gelen Aleyna Tilki'nin ikizi kadar benzeyen biri ortaya çıktı.

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Aleyna Tilki'nin ikizi ortaya çıktı ortalık karıştı - Sayfa 2

Bir sosyal medya kullanıcısı, kendisini Aleyna Tilki'ye benzeten bir kızı kırmayarak onunla fotoğraf çektirdiğini söyledi ve ortalık karıştı.

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Aleyna Tilki'nin ikizi ortaya çıktı ortalık karıştı - Sayfa 3

Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda kendisini Aleyna sanan kızla çekilmiş fotoğrafını; “Az önce bir kız benimle fotoğraf çekildi, Aleyna Tilki olduğumu düşünerek… Ben de Aleyna pozu verdim daha inandırıcı olsun diye” notuyla paylaştı. 

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Aleyna Tilki'nin ikizi ortaya çıktı ortalık karıştı - Sayfa 4
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