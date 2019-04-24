Aleyna Tilki'nin ikizi ortaya çıktı ortalık karıştı

Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda kendisini Aleyna sanan kızla çekilmiş fotoğrafını; “Az önce bir kız benimle fotoğraf çekildi, Aleyna Tilki olduğumu düşünerek… Ben de Aleyna pozu verdim daha inandırıcı olsun diye” notuyla paylaştı.