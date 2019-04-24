Aleyna Tilki'nin ikizi ortaya çıktı ortalık karıştı
Bir sosyal medya kullanıcısının şarkıcı Aleyna Tilki'ye benzerliği Twitter'da gündem oldu. Kendisini Aleyna sanıp fotoğraf çektirmek isteyenler bile var...
Son dönemde estetik yaptırdığı iddialarıyla gündeme gelen Aleyna Tilki'nin ikizi kadar benzeyen biri ortaya çıktı.
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Bir sosyal medya kullanıcısı, kendisini Aleyna Tilki'ye benzeten bir kızı kırmayarak onunla fotoğraf çektirdiğini söyledi ve ortalık karıştı.
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Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda kendisini Aleyna sanan kızla çekilmiş fotoğrafını; “Az önce bir kız benimle fotoğraf çekildi, Aleyna Tilki olduğumu düşünerek… Ben de Aleyna pozu verdim daha inandırıcı olsun diye” notuyla paylaştı.
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