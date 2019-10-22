Aleyna Tilki'nin gizemli sevgilisi bakın kim çıktı! Derin göğüs dekoltesi bomba
Aleyna Tilki'nin gözlerden uzak aşk yaşadığı sevgilisi düğünde ortaya çıktı. Aleyna Tilki, sevgilisi Kadir Güneş'le modacı Gülnur Güneş'in düğününde dans etti. Sırt ve göğüs dekolteli elbisesiyle göz dolduran Aleyna'nın, Şeyma Subaşı ile dansı da bir hayli konuşulacak cinsten.
Ünlü modacı Gülnur Güneş'in düğününe 35 bin 475 TL'lik derin sırt ve göğüs dekolteli elbisesiyle katılan Aleyna Tilki, görenleri mest etti. Ünlü makyaj artisti Rıfat Yüzüak ile düğüne katılan Aleyna Tilki, burada hayranlarına büyük bir sürpriz yaşattı.
Paris'te aşka yelken açan Aleyna Tilki ve Gülnur Güneş'in kardeşi Kadir Güneş ilk kez düğünde birlikte görüntülendi. Düğünde çiftin dans ettiği görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.
Müstakbel görümcesine jest yaptı
Müstakbel görümcesine jest yaparak düğünden sonra verilen after partide sahneye çıkan Aleyna Tilki, görümcesiyle birlikte şarkı söyledi.
Tilki geceye damgasını vurdu
Giydiği 35 bin liralık Versace elbisesi ve Gucci marka ayakkabısıyla kimi tarafından beğenilen, kimi tarafındansa eleştirilen Aleyna Tilki geceye damgasını vurdu diyebiliriz.