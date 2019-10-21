Aleyna Tilki'nin elbisesinin fiyatı 'yok artık' dedirtti Gülnur Güneş'in düğününde giydi

Gülnur Güneş'in düğünü için ünlü bir markanın elbisesini seçen Aleyna Tilki, cesur elbisesi için 35 bin lira ödemiş. Tilki'nin ayakkabıları ise 5 bin lira fiyatındayken kolyesinin de bin lira olduğu konuşuluyor.