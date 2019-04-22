Aleyna Tilki'nin anneannesini gören şaşkına döndü! Bakın ne iş yapıyormuş

Aleyna Tilki'nin anneannesi Saime Öztel, Bağlarbaşı'nda ambalaj fabrikası açtı. Öztel, hediye olarak gönderilen çiçeklerin fotoğrafını "İki torunuma da çok teşekkür ediyorum. Kendileri kadar olmasa da bu güzel çiçek için anneannelerini çok mutlu ettiler" notuyla sosyal medyadan paylaştı.