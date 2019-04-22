Aleyna Tilki'nin anneannesini gören şaşkına döndü! Bakın ne iş yapıyormuş
Son dönemde estetik yaptırdığı iddialarıyla gündeme gelen Aleyna Tilki, anneannesi Saime Öztel'e yeni işi için çelenk gönderdi.
Aleyna Tilki'nin annesi olan Havva Öztel medya önüne ilk çıkmasının ardından gençliği ile göz doldurmuş ve gören, genç sanatçının ablası sanmıştı. Son olarak shoplu fotoğraflarıyla gündeme gelen Havva Öztel'in annesi ise kendisi kadar gündeme oturmayı başardı.
Sosyal medyadan, yeni açtığı dükkanı için torunları Aleyna ve Ayça'nın gönderdiği hediyeyi paylaşan Saime Öztel, kızı gibi gençliğiyle göz doldurdu. Trabzon'da Hanımağa kız öğrenci yurdunun sahibi olan Saime Öztel'i görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Aleyna Tilki'nin anneannesi Saime Öztel, Bağlarbaşı'nda ambalaj fabrikası açtı. Öztel, hediye olarak gönderilen çiçeklerin fotoğrafını "İki torunuma da çok teşekkür ediyorum. Kendileri kadar olmasa da bu güzel çiçek için anneannelerini çok mutlu ettiler" notuyla sosyal medyadan paylaştı.
Saime Öztel, sosyal medya hesabından kuruculuğunu üstlendiği yurdun görüntülerinden ziyade, torunlarının ve çocuklarının fotoğraflarını paylaşıyor.