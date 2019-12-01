Aleyna Tilki'den sütyensiz kalça dansı! Sosyal medyadan yorum yağdı
Sosyal medyadan paylaşımıyla gündemden düşmeyen Aleyna Tilki'nin en son yağmur altında yaptığı kalça dansı olay oldu.
Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan, her paylaşımı ve yaptığı her hareketle magazin gündeminin merkezine oturan Aleyna Tilki, son videosuyla yine çok konuşuldu. Geçtiğimiz günlerde kalçasına yaptığı Photoshop'la eleştiri alan genç şarkıcı, yağmur altından dans ettiği videosuyla dikkat çekti.
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Yağmur altında kıvrak dansı
Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan ve paylaşımları çoğu kişi tarafından yadırganan genç popçu yine yaptı yapacağını.
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TilkiRihanna'nın "Work" şarkısı eşliğinde bahçede yağmur altında dans etti.
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Tişörtle dans eden genç şarkıcı kıvrak hareketler sergilediği videosuna kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.
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