Aleyna Tilki'den sonra Hande Erçel'de arabada poz verdi! Sosyal medyayı yıktı geçti

Bir dönem ekranların beğeniyle izlenen "Sen Çal Kapımı" dizisiyle ekranlara gelen hem oyunculuğu hem güzelliğiyle mest eden Hande Erçel'in adı rol arkadaşı Kerem Bursin ile sevgili olmuş ve sonrasında ayrılmıştı. Gönlünü yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım'a kaptıran Erçel'den çok geçmeden ayrılık haberi gelmişti. Adı Can Yaman ile aşk dedikodularına karışan güzel oyuncunun özel hayatı kadar kariyeri de merak konusu oldu. Gündemden düşmeyen Erçel'in arabada çekilen son pozları sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu..