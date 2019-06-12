Aleyna Tilki'den skandal hareket! Tepki yağıyor
Aleyna Tilki'den skandal hareket reklamın iyisi kötüsü olmaz diyerek skandal hareketler listesine bir yenisi ekledi. Bikinili pozları ve açıklamalarıyla eleştirilen Aleyna Tilki eleştirilere orta parmak hareketiyle karşılık verdi. Tilki'nin bu hareketi sosyal medyada olay oldu.
Genç şarkıcı Aleyna Tilki ne yapsa olay oluyor. Yaptığı açıklamalar paylaştığı fotoğraflar sık sık eleştirilip olay olan Tilki artık bu eleştirilerden sıkılmış olacak ki son paylaşımıyla herkesi şoke etti
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Aleyna Tilki'nin geçen gün Ukrayna Kiev'den yaptığı paylaşımda photoshop kullandığını söyleyen takipçileri, "Bu kadar zayıf değilsin, O sen olsan bari" yorumlarını yapmıştı.
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Aleyna Tilki, gelen eleştirilere Instagram hesabından orta parmak hareketi yaparak karşılık verdi.
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Tilki'nin takipçileri paylaşım karşısında neye uğradığını şaşırdı. Genç şarkıcının paylaşımına "Terbiye sınırlarını aşmışsın, iyice kafayı yemişsin" gibi yorumlar yapıldı.
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