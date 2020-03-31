Aleyna Tilki'den photoshop yorumlarına bomba yanıt bu sefer güldürdü
Aleyna Tilki, evdeki karantina günlerinde sosyal medya hesabından paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Takipçileri ise fotoğraflarının photoshoplu olduğunu iddia ediyor.
Aleyna Tilki, koronavirüs tedbirleri kapsamında kendisini eve kapattı. Zaten sosyal medyada oldukça aktif olan genç şarkıcı, paylaşımlarını daha da arttırdı. Hatta geçtiğimiz günlerde Tilki, TikTok hesabı açarak o sosyal medya platformuna da el attı.
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Instagram hesabından da sıklıkla paylaşım yapan Aleyna Tilki, takipçilerinden de birçok yorum alıyor. Tilki'nin son paylaşımlarına ise photoshop damgası vuruldu. Kalçasına ve beline photoshop yaptığı iddia edilen Aleyna, bu kez takipçilerine yanıt verdi.
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Aleyna Tilki'ye ''Belini incelteceğim diye yatağı bile yamultmuşsun'' yorumları yapıldı.
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Aleyna Tilki gelen eleştirilere ''Aynaya bakınca ben de gerçek olduğuma inanamıyorum'' diye yanıt verince gören herkesi güldürdü.
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