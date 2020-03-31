Aleyna Tilki'den photoshop yorumlarına bomba yanıt bu sefer güldürdü

Aleyna Tilki, koronavirüs tedbirleri kapsamında kendisini eve kapattı. Zaten sosyal medyada oldukça aktif olan genç şarkıcı, paylaşımlarını daha da arttırdı. Hatta geçtiğimiz günlerde Tilki, TikTok hesabı açarak o sosyal medya platformuna da el attı.