Aleyna Tilki'den olay Reynmen açıklaması! Çomar diyerek eleştirmişti

Aleyna Tilki, son dönemin en çok konuşulan ismi sosyal medya fenomeni 'Reynmen' lakaplı Yusuf Aktaş için "Reynmen gerçekten çok başarılı işlere imza atıyor. Ben sonuna kadar destekliyorum kendisi. Türkiye'den böyle başarılı işlerin çıkması gerçekten gurur verici. Yolu açık olsun. Umarım bu başarısı artarak devam eder. Her zaman kendisine destek veren bir isim olacağım" dedi.