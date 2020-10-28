Aleyna Tilki'den olay itiraf! 'Durumu iyi olmayan bir çocuğun yanına gidip...'

Albüm çalışmalarını sürdüren Tilki, "Şu an için tarih veremiyorum. Ama çalışmalarım tüm hızıyla sürüyor. Yurt dışında yaşayanlar Türkiye'de en çok benim şarkılarımın dinlendiğini biliyor. Çok yakında dünya starı olacağım" diyerek iddialı konuştu.