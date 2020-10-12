Aleyna Tilki'den Kylie Jenner'a gönderme: Önce ben giymiştim, üzgünüm
Ünlü model Kylie Jenner, şarkıcı Aleyna Tilki'nin geçtiğimiz sene giydiği elbise ile poz verdi. Tilki, bunun üzerine "Önce ben giymiştim. Üzgünüm Kylie" diye göndermede bulundu.
Kylie Jenner, toz pembe ışıltılı elbisesiyle verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı. Jenner'ın üzerindeki elbise, Aleyna Tilki'nin geçtiğimiz yıl moda tasarımcısı Gülnur Güneş'in düğününde giydiği elbiseyi hatırlattı.
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Bunun üzerine ABD'li modelin pozlarını yayınlayan genç şarkıcı, gönderisine "Hahaha, önce ben giymiştim. Üzgünüm Kylie" notunu düştü. Bu paylaşım 20 yaşındaki Aleyna Tilki'nin bu paylaşımı takipçilerini ikiye böldü.
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Bazı takipçiler "Aleyna'ya daha çok yakışmış" yorumunu yaparken, kimileri ise "Aynı elbise değil" ifadelerini kullandı.
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İşte Aleyna Tilki'nin Gülnur Güneş tasarımı elbisesi...
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