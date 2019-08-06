Aleyna Tilki'den estetik açıklaması! Kalçasına yağ enjekte ettirdiği söylendi

Her yaptığı, söylediği olay olan Aleyna Tilki'nin son olarak sosyal medya hesabı Twitter'dan tuhaf isteğini konuşmuştuk. Tilki, attığı bir tweet ile takipçilerine ''Aranızda telefon kullanan bir çoban var mı?'' diyerek sormuş ve telefon kullanan bir çoban istediğini söylemişti.