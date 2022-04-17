Aleyna Tilki'den 'donlu klip' yanıtı: Gündelik olaylar fazla abartmayın
Dünya starı olacağım diyerek yola çıkan fakat son günlerde şarkılarından çok seksi pozları ve erotik klibi ile konuşulan Aleyna Tilki'den yine çok tartışılacak bir açıklama geldi. Take It Or Leave It şarkısına klip çeken ve klibi çok erotik bulunan Aleyna Tilki 'donlu' hali için gündelik olaylar fazla abartmayın dedi.
Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Aleyna Tilki fazlaca erotik bulunan klibi hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Aleyna Tilki, 1 günde 1.8 milyon kez izlenen ‘Take It Or Leave It’ şarkısının klibini çok açık bulanlara sözün var dedi ve duyurdu..
Yaklaşık 2 senedir İngiltere ve Amerika arasında mekik dokuduğu dönemde üzerinde çalıştığı 'Take It Or Leave It' şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu.
Sözlerini Aleyna Tilki’nin Mali-Koa Hood ile beraber yazdığı şarkıyı Gil Lewis besteledi, Grammy adaylığı bulunan Luca Pretolosi ise şarkının masteringini yaptı.
Klipte Aleyna’nın gerçek evindeki odası ve garajı kullanıldı. Klibin en ilginç sahneleri ise motor üzerinde gerçekleşti. En çok konuşulan sahne ise yine bu bölüm oldu. Motor üzerinde kıyafetini değişitren Aleyna Tilki eleştirilerin hedefi oldu. En büyük tepki ise Erol Köse'den geldi.