Aleyna Tilki'den 'donlu klip' yanıtı: Gündelik olaylar fazla abartmayın

Klipte Aleyna’nın gerçek evindeki odası ve garajı kullanıldı. Klibin en ilginç sahneleri ise motor üzerinde gerçekleşti. En çok konuşulan sahne ise yine bu bölüm oldu. Motor üzerinde kıyafetini değişitren Aleyna Tilki eleştirilerin hedefi oldu. En büyük tepki ise Erol Köse'den geldi.