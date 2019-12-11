Aleyna Tilki'den bomba itiraf! 'Kendimi harcadım' deyince yorum yağmuruna tutuldu

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son paylaşımı yine çok konuşulanlar arasına girdi. 'Kendimi harcadım' diyen Aleyna Tilki'nin hangi anlamda söylediği sosyal medyada tartışma konusu oldu.