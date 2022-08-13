Aleyna Tilki yine yaptı yapacağını! Süper mini pembe elbisesiyle arkasını dönüp verdiği pozlar sosyal medyayı salladı
Şarkıcı Aleyna Tilki sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde yerini korumaya devam ediyor. İç çamaşırlı pozlarıyla olay yaratan ünlü şarkıcı bu sefer mini elbisesiyle verdiği pozlarla gündeme bomba gibi düştü.
Sosyal medyayı sık kullanan ünlüler arasında yer alan şarkıcı Aleyna Tilki paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiriyor. İç çamaşırlı ve yarı çıplak pozlarıyla dönem dönem birçok tepki alan ünlü şarkıcı şimdi de pembe mini elbisesiyle ortalığı kasıp kavurdu.
'Diamonds' ve "Take it or leave it" şarkılarıyla çokça konuşulan Aleyna Tilki, sosyal medyada aktifliğini sürdürüyor. Ünlü isim kliplerinde yer alan açık sahneler için izleyicilerden birçok eleştiri almıştı.
Sosyal medya hesaplarını da oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı yatak pozuyla ortalığı karıştırmıştı.
Son olarak iç çamaşırlı paylaşımıyla gündeme gelen ismin mini elbiseli fotoğrafı yorum yağmuruna tutuldu.