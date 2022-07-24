Aleyna Tilki yine yaptı yapacağını! Anlattıkları kriz çıkardı: ''Gerçekleri söylemek zorunda kaldım''

Her söylediğiyle ve şarkılarıyla ses getiren ve getirmeye devam eden başarılı genç popçu Aleyna Tilki, geçtiğimiz gün basın mensuplarının sorularına verdiği cevaplarla çok konuşuldu. Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflara muhafazakarlık adı altında kötü yorum yapanların aslında muhafazakar olmadığını düşündüğünü söyleyen Tilki, yeni açıklamalarıyla da gündeme bomba gibi düştü. Bakın genç şarkıcı neler söyledi...