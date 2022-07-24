Aleyna Tilki yine yaptı yapacağını! Anlattıkları kriz çıkardı: ''Gerçekleri söylemek zorunda kaldım''
Sosyal medya paylaşımlarıyla, şarkıları, kusursuz sesi ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen genç şarkıcı Aleyna Tilki, yine yaptı yapacağını... Şoförüne 'sağa çek' talimatı vererek basın mensuplarının sorularına cevap veren popçu Tilki, söyledikleriyle gündemi adeta salladı. Bomba açıklamalarla adından sıkça söz ettiren Aleyna Tilki, ''Öyle olunca ben de gerçekleri söylemek zorunda kaldım" dedi.
Her söylediğiyle ve şarkılarıyla ses getiren ve getirmeye devam eden başarılı genç popçu Aleyna Tilki, geçtiğimiz gün basın mensuplarının sorularına verdiği cevaplarla çok konuşuldu. Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflara muhafazakarlık adı altında kötü yorum yapanların aslında muhafazakar olmadığını düşündüğünü söyleyen Tilki, yeni açıklamalarıyla da gündeme bomba gibi düştü. Bakın genç şarkıcı neler söyledi...
Son dönemde sosyal medya sayfasından paylaştığı fotoğraflarla sık sık gündeme gelen genç şarkıcı Aleyna Tilki, önceki gün Levent’te kameralara yansıdı. Gazetecileri gören Aleyna Tilki, basın mensuplarının kendisine yönelttiği sorulara yanıt verdi.
Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde Amerikan müzik dergisi Billboard'a röportaj vermiş, ardından üç milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından odasında iç çamaşırlarıyla objektif karşısına geçtiği bir pozunu yayınlamıştı.
Aleyna Tilki, sosyal medyada paylaştığı karelere gelen tepkilere ise "Son fotomu muhafazakarlık adı altında eleştirenler; hiçbiriniz muhafazakar falan değilsiniz.