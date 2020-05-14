Aleyna Tilki yine sokağa çıkma yasağını deldi maske dahi takmadı
Sokağa çıkma yasağına rağmen Aleyna Tilki, yine dışarı çıktı. Bir önceki yasağını delişinde eşek otlatan Aleyna Tilki, bu kez arabada görüntülendi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü bir de 20 yaş ve altına sokağa çıkma yasağı Türkiye'de hala devam ediyor. Bu kapsam çerçevesinde de genç popçu Aleyna Tilki'nin de sokağa çıkması yasak. Yaşı tutmayan Tilki ise ikinci kez yasağı deldi.
Önceki gün Bebek'te görüntülenen Aleyna Tilki, aracında saklanmaya çalışsa da görüntülenmekten kurtulamadı. Basın mensuplarına yakalandığı fark eden Tilki, sokağa çıkma yasağının ihlal etmesiyle ilgili gelen sorulara cevap vermekten kaçınarak sahil turuna devam etti.
Anadolu yakasında yer alan evinin yolunu tutan genç popçunun her zamanki gibi pijamalarıyla olması da dikkatlerden kaçmadı. Üstelik Tilki'nin maskesiz olarak dışarıda yer alması da gözden kaçmadı.
Öte yandan Aleyna Tilki, geçtiğimiz haftalarda da sokağa çıkma yasağını delmiş ve yaptığı hayrete düşürmüştü.