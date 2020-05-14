Aleyna Tilki yine sokağa çıkma yasağını deldi maske dahi takmadı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü bir de 20 yaş ve altına sokağa çıkma yasağı Türkiye'de hala devam ediyor. Bu kapsam çerçevesinde de genç popçu Aleyna Tilki'nin de sokağa çıkması yasak. Yaşı tutmayan Tilki ise ikinci kez yasağı deldi.