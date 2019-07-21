Aleyna Tilki yine cesur bikinisiyle görüntülendi! Bu sefer yanında sevgilisi de var

Habertürk'ün haberine göre eğlencesine gece de kaldığı yerden devam eden şarkıcı, daha sonra arkadaş grubu ile Türkbükü'nde bulunan bir restorana gitti. Tilki, sabah 05.00'da özel şoförlü aracıyla mekanı erkek arkadaşıyla terk etti.