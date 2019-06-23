Aleyna Tilki yeni bir aşka mı yelken açtı? Yasin Hacıoğlu'nun uçağıyla gitmiş
Aleyna Tilki hakkında ortaya tılan yeni aşk iddiası ortalığı karıştırdı. Tilki'nin yeni bir aşka yelken açtığı iddia ediliyor.
Aleyna Tilki'nin 30 Nisan'da İstanbul'dan Çeşme'ye giderken videosunu Twitter'da yayınladığı özel uçağın Yasin Hacıoğlu'na ait olduğu ortaya çıktı. İkili birbirlerine sosyal medyada kalp emojileri gönderdi.
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Aleyna Tilki'nin, Hacıoğlu Madencilik'in veliahtı Yasin Hacıoğlu ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. İkilinin arasındaki yakınlığı, Aleyna'nın takipçileri de fark etti.
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Aleyna Tilki'nin, 30 Nisan'da İstanbul'dan Çeşme'ye giderken bindiği, Twitter'da videosunu paylaştığı özel uçağın Yasin Hacıoğlu'na ait olduğu ortaya çıktı.
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Aleyna'nın 25 Mayıs'ta bu kez Instagram'da paylaştığı karenin altına Yasin Hacıoğlu'nun kalp ve yıldız emojisiyle yorum yapması dikkat çekti. Aleyna da kalp ve gülen suratla cevap verdi.
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