Aleyna Tilki ve Emrah Karaduman'a dipsiz kuyum şoku! Takipsizlik kararı verildi

Müzisyen Emrah Karaduman'ın avukatı, Apple Teknoloji ve şarkıyı kendisine aitmiş gibi davrandığını öne sürdüğü Tolga Karahan hakkında, "manevi veya mali haklara tecavüz" iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Fikri ve Sinai Haklar Bürosu'na iki ayrı suç duyurusunda bulundu.