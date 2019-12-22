Aleyna Tilki ve Emrah Karaduman'a dipsiz kuyum şoku! Takipsizlik kararı verildi
Müzisyen Emrah Karaduman'ın "manevi veya mali haklara tecavüz" iddiasıyla açtığı davada mahkeme kararını verdi.
Dipsiz Kuyum adlı eserin söz ve bestesini yapıp şarkıcı Aleyna Tilki'ye okutan müzisyen Emrah Karaduman, Apple'a ait müzik paylaşım sitesi iTunes'da, muhteviyatı değiştirilmiş olarak başka bir eseri yayımlanması nedeniyle Apple şirketi ile davalık oldu.
Müzisyen Emrah Karaduman'ın avukatı, Apple Teknoloji ve şarkıyı kendisine aitmiş gibi davrandığını öne sürdüğü Tolga Karahan hakkında, "manevi veya mali haklara tecavüz" iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Fikri ve Sinai Haklar Bürosu'na iki ayrı suç duyurusunda bulundu.
Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, telif hakları Karaduman'a ait olan eserin, sanatçının bilgisi olmadan ve kendisinden izin alınmadan, haksız ve hukuka aykırı bir şekilde değiştirilerek kullanıldığı belirtildi.
Eserin yayımlanmasından kaynaklanan tecavüzün meni, sözleşme yapılmış olsa istenebilecek rayiç bedelin 3 katı tutarında uğranılan zararın bedeli ile 50 bin lira manevi zararın faiziyle birlikte davalılardan tahsil edilmesi istendi.