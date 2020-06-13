Aleyna Tilki ve Burcu Esmersoy'un pişti oldu giydikleri tişörtün fiyatı sosyal medyayı salladı!

Koronavirüs karantina günlerinde magazin dünyasının ünlü isimleri de sosyal medyada yaptıkları ile gündemde kalmaya devam etti. Bir çok ünlü evinden canlı yayın yaparken, bazılar ise paylaşımlarıyla olay oldu. Karantina günlerinde Burcu Esmersoy'un sosyal medyadan giyip paylaştığı Alexander Wang marka tişörtün aynısını Aleyna Tilki'de giyip paylaşınca pişti oldular. Tişörtün fiyatı ise dudak uçuklattı...