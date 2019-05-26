Aleyna Tilki uyuşturucu mu kullanıyor takipçilerinden olay pozlara tepki
Sosyal medya hesaplarından paylaştığı ilginç pozlarla tepki çeken Aleyna Tilki, son fotoğraflarıyla takipçilerinin çoğundan 'uyuşturucu kullanıyor' yorumunu aldı.
Son olarak bir dondurma markasının reklam yüzü olan Aleyna Tilki, sesinden ziyade genç yaşta verdiği pozlar nedeniyle eleştirilmeye devam ediyor. Milyonlarca takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından ilginç paylaşımlar yapan Aleyna Tilki, son paylaştığı fotoğraflarıyla takipçilerini endişelendirdi.
Önceki akşam "Kıskan beni lütfen" notu ile 3 adet fotoğraf paylaşan Aleyna Tilki, fan sayfaları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutulsa da, takipçilerinden bir kısmı tarafından eleştiri odağı haline geldi.
Paylaştığı bu anlamsız pozlar nedeni ile "Sen ne içiyorsun", "Kız bütün pozların esrar çekmiş gibi" ve "Koko mu takılıyorsun" yorumlarını alan 19 yaşındaki şarkıcı, takipçilerini uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle endişelendirdi.
Hala sorun yaşıyorum: Öte yandan Tilki'nin Twitter hesabı, 13 yaşına girmeden önce açtığı için Twitter tarafından kapatılmıştı. Tilki, hesabını daha sonra geri aldığını takipçilerine "Off yaş 18 oldu bile ve hala sorun yaşıyorum" şeklinde duyurmuştu.