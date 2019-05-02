Aleyna Tilki süper minisiyle sosyal medyayı salladı rekor beğeni geldi
Genç şarkıcı Aleyna Tilki giydiği süper minisiyle sosyal medyada dikkat çekti. Şarkıcıya kısa sürede binlerce beğeni yağdı.
Söylediği şarkıların yanı sıra yaptığı açıklamalar ve cesur pozlarıyla magazin gündeminden hiç düşmeyen 19 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki, bu sefer süper minisiyle konuşulmaya başladı.
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Bir dondurma markası için hazırladığı şarkıyı önümüzdeki günlerde sevenlerine sunacak olan Aleyna, şarkının klibi için geçtiğimiz gün kamera karşısına geçti.
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Klip çekiminden bir kare paylaşan güzel popçu, sarı ekoseli süper mini eteğiyle poz verdi.
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Aleyna'nın son karesi kısa sürede 120 bin beğeniye ulaştı.
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