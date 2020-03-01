Aleyna Tilki sosyal medyadan İdlib paylaşımı yaptı rekor kırdı

"Çok üzüldük...

Şehitlerimize dua edelim...

Şehit ailelerine de sabır ve dayanma gücü dileyelim...

İnsanlık rahat bir hayat geçirsin diye,

soğuk, kış, zor demeden sıcacık evlerini anne kucaklarını bırakıp bizler için çabalayan gençlerin ruhunu bir gün değil her gün analım..."