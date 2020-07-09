Aleyna Tilki şortlu fotoğraflarıyla olay oldu tepkiler anında geldi
Aleyna Tilki, Instagram'dan yeni fotoğraflarını boydan bir şekilde paylaştı ve her gelen yorumda photoshop'u çok abarttığı söylendi.
Geçrtğimiz haftalarda sevgilisi olduğu iddia edilen Kadir Güneş ve arkadaşlarıyla beraber yaz sezonunu açarak tatilde görüntülenen Aleyna Tilki, sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor.
113
Yeni fotoğraflarını sosyal medya kullanıcıları ve kendisini takip edenlerle paylaşan Aleyna Tilki, aşırı zayıf görüntüsü ve uzun bacaklarıyla eleştirilerin hedefi oldu.
213
Zaman zaman yaptığı çirkin photshop'lardan birini uyguladığını söyleyen takipçileri Aleyna Tilki'ye photoshop'u çok kaçırdığı söyleyip durdu.
313
Aleyna Tilki, fotoğraflarını, 'Beni çok özlediniz diye paylaştım' diyerek yayımlasa da aldığı yorumlar istediğini alamadığını ortaya koydu.
413