Aleyna Tilki sokağa çıkma yasağını deldi yaptığı görenleri şaşırttı
20 yaş altı olması nedeniyle sokağa çıkma yasağı olan genç popçu Aleyna Tilki, sokağa çıkma yasağını deldi. Tilki'nin yasağı deldiği soyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı, yaptığı herkesi şaşırttı.
Koronavirüs salgını tüm dünyaya yayılınca tedbirler kapsamında Türkiye'de 20 yaş altının sokağa çıkması yasaklandı. Bu durumda genç popçu Aleyna Tilki de henüz 20 yaşına basmadığı için eve kapanmak zorunda kaldı.
Haftalardır evde karantina altında olan Tilki ise geçtiğimiz gün ilk defa sokağa çıkma yasağını deldi. Üstelik genç yıldız, kendi kendini sosyal medya hesabı Instagram'dan ifşa etti. Evde olduğu sürece sürekli olarak sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Tilki, o anları da Instagram'dan yayımladı.
Aleyna Tilki, dışarıya çıkarak eşek otlattı, o anda çektiği videoyu da gönderi olarak Instagram'a koydu. Tilki, paylaşımına da "Eşek bir arkadaşım var. İlk eşek arkadaşım benim" notunu düştü.
Aleyna Tilki'nin dışarı çıktığını gören takipçileri de uyarıda bulundu. Paylaşımının altına ''Evde Kal'' yorumları yapıldı.