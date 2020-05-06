Aleyna Tilki sokağa çıkma yasağını deldi yaptığı görenleri şaşırttı

Haftalardır evde karantina altında olan Tilki ise geçtiğimiz gün ilk defa sokağa çıkma yasağını deldi. Üstelik genç yıldız, kendi kendini sosyal medya hesabı Instagram'dan ifşa etti. Evde olduğu sürece sürekli olarak sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Tilki, o anları da Instagram'dan yayımladı.