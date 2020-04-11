Aleyna Tilki sevgilisi Kadir Güneş'ten ayrıldı karantina ikiliye yaramadı
Ünlü modacı Gülnur Güneş'in kardeşi Kadir Güneş ile aşk yaşayan Aleyna Tilki'ye karantina yaramadı. Aleyna Tilki ve Kadir Güneş ilişkilerine son verdi.
Son zamanlarda sürekli olarak sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı açıklamlar ve iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettiren Aleyna Tilki, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Bir süredir ünlü modacı Gülnur Güneş'in kardeşi Kadir Güneş ile aşk yaşıyordu Aleyna Tilki.
Kanal D'de yayımlanan 2. Sayfa programının haberine göre, bir süredir Kadir Güneş ile aşk yaşayan Aleyna Tilki, ayrılık kararı aldı. İkili, karantina günlerinde ilişkilerine nokta koydu.
Peki, Aleyna Tilki'nin ayrıldığı sevgilisi Kadir Güneş kimdir?
Kadir Güneş, Tarkan ve Ebru Gündeş gibi ünlü isimlerle arkadaş olan iş adamı Metin Güneş’in oğlu, modacı Gülnur Güneş’in kardeşidir. Aslen Ankaralıdır. Kadir Güneş, bir dönem Caner Erkin’in eski eşi Asena Atalay ile ilişki yaşamaya başlamıştı.
Geçtiğimiz Şubat ayında eğlenmeye çıkan ikili mekanda kavga etmeleriyle gündem olmuştu. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Kadir Güneş'in birçok takipçisi bulunuyor.