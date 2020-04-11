Aleyna Tilki sevgilisi Kadir Güneş'ten ayrıldı karantina ikiliye yaramadı

Son zamanlarda sürekli olarak sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı açıklamlar ve iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettiren Aleyna Tilki, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Bir süredir ünlü modacı Gülnur Güneş'in kardeşi Kadir Güneş ile aşk yaşıyordu Aleyna Tilki.