Aleyna Tilki sevgilisi Kadir Güneş ile tatile çıktı resmen kaçacak yer aradı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle aylardır evinde karantina altında olan Aleyna Tilki, 1 Haziran itibariyle normalleşme sürecinin başlamasıyla soluğu tatilde aldı. Bir süredir Kadir Güneş ile beraber olan Aleyna Tilki ve sevgilisine fenomen Danla Bilic de eşlik etti.