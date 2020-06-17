Aleyna Tilki resmen kaçacak yer aradı sevgilisi Kadir Güneş ile tatile çıktı
Aleyna Tilki, sevgilisi Kadir Güneş ile Bodrum'da yakalandı. Ne yapacağını bilemeyen Tilki, tüm otel çalışanlarını seferber etti. Sevgili haberlerini ise yalanlamayı tercih etti.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle aylardır evinde karantina altında olan Aleyna Tilki, 1 Haziran itibariyle normalleşme sürecinin başlamasıyla soluğu tatilde aldı. Bir süredir Kadir Güneş ile beraber olan Aleyna Tilki ve sevgilisine fenomen Danla Bilic de eşlik etti.
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Bodrum plajında kameraların objektifine takılan Aleyna Tilki ve sevgilisi Kadir Güneş, gazetecileri fark edince panik yaptı.
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Fotoğraflarının çekilmemesi için görevlilere uyarıda bulunan ikili, habercilerin olmadığını öğrenince deniz girdi.
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Gazetecileri tekneyle yakınlarına geldiğini öğrenen Aleyna, locanın arka kısmındaki merdivenden çıkarak, perdelerini kapattırdı.
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