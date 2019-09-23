Aleyna Tilki, Paris'te Ahmet Kaya'nın mezarına bıraktığı not olay! Aleyna Tilki 'vay be' dedirtti
Fenomen şarkıcı Aleyna Tilki, tatil için Fransa'nın başkenti Paris'e gitti. Her yaptığı olay olan Aleyna Tilki, paylaşımıyla dikkatleri yine üzerine çekmeyi başardı. Ahmet Kaya'nın mezarına bıraktığı notu paylaşan Tilki, "Sadece popülerim" mesajıyla dikkat çekti.
Her söylediği olay olan ve paylaşımı binlerce beğeni alan Aleyna Tilki, sosyal medyada yazdığı "Popülerim" mesajıyla dikkat çekti. Üniversite eğitimi için ABD-Los Angeles'a taşınmaya hazırlanan Aleyna Tilki okul öncesi tatil kaçamağı yaptı.
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Aleyna Paris sokaklarında
Paris'e giden şarkıcı, şehrin sokaklarında verdiği pozları Instagram'da paylaştı. Tilki'nin, Instagram'dan paylaştığı fotoğrafında çantasında yazdığı mesaj dikkat çekti.
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"Sadece popülerim" mesajı
Tilki, hem çantasında hem de paylaşımında yazdığı "Sadece popülerim" mesajıyla dikkat çekti.
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Ahmet Kaya'nın mezarını ziyaret ederek not bıraktı
Aleyna Tilki, Ahmet Kaya'nın mezarını ziyaret ettiği sırada bıraktığı notu bulan bir takipçisinin paylaştığı mesajı yayınladı.
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