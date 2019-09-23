Aleyna Tilki, Paris'te Ahmet Kaya'nın mezarına bıraktığı not olay! Aleyna Tilki 'vay be' dedirtti

Her söylediği olay olan ve paylaşımı binlerce beğeni alan Aleyna Tilki, sosyal medyada yazdığı "Popülerim" mesajıyla dikkat çekti. Üniversite eğitimi için ABD-Los Angeles'a taşınmaya hazırlanan Aleyna Tilki okul öncesi tatil kaçamağı yaptı.