Aleyna Tilki 'ölüme bile sebep olabilirsin' deyip açıkladı! Müjdeli haberi hayranlarına duyurdu
Aleyna Tilki, dünya starı olma yolunda adımını atarken bir AVM çıkışında sürpriz açıklamalarda bulundu.
Son olarak sabah kahvaltısı menüsüyle adından uzun uzun bahsettiren 20 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki, önceki gün Aleyna Tilki, Akmerkez çıkışında görüntülendi. Otoparktan çıkmayı tercih eden şarkıcı, asansörden indiği sırada kendisi bekleyen gazetecileri görünce şaşırdı.
Maskesiz olduğu görülen Aleyna Tilki’nin yardımına şoförü yetişti. Kucağına köpeği olduğu görülen Tilki’ye şoförü maskesini takarak yardımcı oldu
Çok güzel bir sistem kurduk: Keyifli olduğu görülen Tilki’ye yurt dışı projelerinin süreci sorulunca, "Amerika ve Londra’yla çalışıyorum. Türkiye’den çok güzel bir sistem kurduk, ben stüdyodayken benim ses kayıtlarım Amerika ve İngiltere’deki ses masasına gidiyor" diye konuştu
Sürpriz bir şeyler var: Köpeğin gösterip, ”Bebeğim de kucağımda, korktu ama çok ışıktan, o yüzden kısa tutayım" diyen Tilki, ”Şu an stüdyoda albümü hazırlıyoruz, İngilizce albümü. Albümün çıkmasını beklemeyeceğiz tabi ki, İngilizce şarkı yakında gelecek inşallah. Onun için çalışıyorum. Onun dışında Türkiye’de de projelerim var. Türkiye hayatımda her zaman olsun istiyorum. O yüzden burada yaptığım çalışmalara da çok özen gösteriyorum, Türkiye kariyerime de dünya kariyeri kadar. Burada da sürpriz bir şeyler var, inşallah beğenirsiniz" diye konuştu.