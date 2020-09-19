Aleyna Tilki 'ölüme bile sebep olabilirsin' dedi! Sürpriz açıklaması olay oldu

Sürpriz bir şeyler var: Köpeğin gösterip, ”Bebeğim de kucağımda, korktu ama çok ışıktan, o yüzden kısa tutayım" diyen Tilki, ”Şu an stüdyoda albümü hazırlıyoruz, İngilizce albümü. Albümün çıkmasını beklemeyeceğiz tabi ki, İngilizce şarkı yakında gelecek inşallah. Onun için çalışıyorum. Onun dışında Türkiye’de de projelerim var. Türkiye hayatımda her zaman olsun istiyorum. O yüzden burada yaptığım çalışmalara da çok özen gösteriyorum, Türkiye kariyerime de dünya kariyeri kadar. Burada da sürpriz bir şeyler var, inşallah beğenirsiniz" diye konuştu.