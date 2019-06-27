Aleyna Tilki makyajsız fotoğrafını paylaştı takipçileri ikiye bölündü

Geçtiğimiz hafta bikinili görüntülenen ve çok konuşulan Aleyna Tilki, 19 yaşında olmasına rağmen tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline gelmiş durumda. Ancak şarkılarından çok yaptığı hareketlerle ve paylaştığı fotoğraflar nedeniyle konuşulan Aleyna Tilki, bu sefer takipçilerini ikiye böldü.