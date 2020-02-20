Aleyna Tilki küçükken Atakan Kayalar gibi olduğunu söyleyip bakın neler anlattı

Tilki, ''Bu çocuğu çok iyi anlıyorum ya. Onun yaşında benim de Fen Laboratuvarım vardı, ilaç yapıyordum. Okul bana yetmiyordu. Bir oda dolusu ansiklopedim vardı. Umarım anlaşılamadığın için popülarizme köle olarak atanıp harcanmazsın Atakan'' yorumunu yaptı.