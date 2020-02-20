Aleyna Tilki küçükken Atakan Kayalar gibi olduğunu söyleyip bakın neler anlattı
Aleyna Tilki, deha çocuk Atakan Kayalar ile ilgili yorumlarıyla sosyal medyanın diline düştü. Kendisinin de küçükken Atakan Kayalar gibi olduğunu iddia edip bakın neler söyledi.
Genç yaşta şöhreti yakalayan Aleyna Tilki, sosyal medyada ortaya çıkan bir video ile gündem olan 10 yaşındaki çocuk Atakan Kayalar'a tavsiyelerde bulundu. Tilki, Atakan Kayalar'ın kendi küçüklüğüne benzediğini iddia edip bir de uyarıda bulundu.
Atakan Kayalar, sosyal medyada yayımlanan bir video ile herkesin dikkatini çekti. Ana haber bültenlerine bile konu olan Atakan için Aleyna Tilki, sosyal medya hesabı Instagram'da paylaşım yaptı.
Tilki, ''Bu çocuğu çok iyi anlıyorum ya. Onun yaşında benim de Fen Laboratuvarım vardı, ilaç yapıyordum. Okul bana yetmiyordu. Bir oda dolusu ansiklopedim vardı. Umarım anlaşılamadığın için popülarizme köle olarak atanıp harcanmazsın Atakan'' yorumunu yaptı.
Yorumları bununla da sınırlı kalmayan Aleyna Tilki, Atakan Kayalar'ın ruh eşi olduğunu söyledi.