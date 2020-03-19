Aleyna Tilki, kendisini ev karantinasına aldı! Paylaştığı fotoğraflar bomba

Tüm vatandaşlara "Tedbirli olma" çağrısı yapan Yeşilçam'ın efsane ismi Türkan Şoray, şu ifadelere yer verdi: Durumun çok ciddiye alınması gerektiğini düşünüyorum. Bir kişinin ihmalkarlığı diğer insanlara zarar verebilir. Olabildiğince evde oturuyor ve kalabalık ortamlara girmiyorum. Sağlık Bakanlığı’nın uyarılarını dikkate alıyor, doktorların dediklerini yapıyorum. Beslenmeme ve hareketli olmaya da özen gösteriyorum.