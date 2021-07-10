Aleyna Tilki kendine 'dadı' arıyor ilan verdi! İşte kriterleri
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Aleyna Tilki, yine dikkat çekici bir mesaj paylaştı. Kedine asistan yerine dadı aradığını söyleyen Aleyna Tilki'nin son dönemdeki ilginç paylaşımları 'dikkat çekme' çabası olarak değerlendirilirken, bazı takipçileri de Aleyna'yı 'Bahar Canda'a benzemeye başladın' diyerek uyardı.
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, iş hayatında asistan yerine 'dadı'yla çalışmaya karar verdiğini söyledi. Tilki, "Kendime dadı tutacağım. Asistan tribi çekemem. Dadılar çok çalışkan. Yemeğimi düşünür, saçlarımı tarar ve her şey." dedi.
Tilki ardından aradığı kriterleri de sıraladı:
-İngilizce ve Rusça bilmesi, çok sakin bir insan olması, ileri görüşlü olması.
-Mesela oraya çıkarsan düşersin desin çünkü kimse demeyince hep düşüyorum.
-İyi bir gözlemcilik. Ben denizdeyken beni karadan magazin geliyor mu diye izlemesi.
"Efendi, ağır, keko ve biraz maço olsun"
Yaptığı açıklamalarla sık sık adından söz ettiren genç şarkıcı Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde yine sosyal medyadan çok konuşulan açıklamalar yapmıştı. Hayalindeki erkeği tanımlandı. Tilki, "Efendi, ağır, keko ve biraz maço olsun. İşime ve iş saatlerime karışmasın. Çok zor değil, özünde kekoluk olacak ama öyle hissettirmemek için elinden geleni yapacak" ifadelerini kullandı
'Sen Bahar Candan mısın' tepkisi
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, bu açıklamasıyla sosyal medyada takipçilerinden eleştiri aldı. Sosyal medya fenomeni Bahar Candan'ın verdiği 'arkadaş ilanı'na benzetilen paylaşımının cok gereksiz olduğu ifade edildi.