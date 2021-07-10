Aleyna Tilki kendine 'dadı' arıyor ilan verdi! İşte kriterleri

Tilki ardından aradığı kriterleri de sıraladı:



-İngilizce ve Rusça bilmesi, çok sakin bir insan olması, ileri görüşlü olması.

-Mesela oraya çıkarsan düşersin desin çünkü kimse demeyince hep düşüyorum.

-İyi bir gözlemcilik. Ben denizdeyken beni karadan magazin geliyor mu diye izlemesi.