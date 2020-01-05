Aleyna Tilki kazandığı paranın yarısını kıyafetlere harcıyor! Ailesini ve yakınlarını dinlemiyor
Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı Aleyna Tilki'nin elde avuçta olan bütün parasını kıyafete yatırdığı iddia edildi.
Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki hakkında çok ilginç bir iddia gündeme geldi. Tilki'nin kazandığı bütün parasının yarısını kıyafete harcadığı iddiası olay oldu.
Şarkıcı Aleyna Tilki dünyaca ünlü markalarla iletişime geçip yeni ürünleri hakkında bilgi aldığı öne sürüldü. Posta'da yer alan habere göre Aleyna Tilki, kazandığı tüm parayı alışverişe yatırdığı öne sürüldü.
Son dönemde şarkılarıyla adını yurtdışına duyurmayı başaran güzel şarkıcı Geçtiğimiz günlerde yeni yıl alışverişi için Zincirlikuyu'daki bir AVM'de ünlü bir markadan kendisine 100 bin liralık alışveriş yaptı.
Bir diğer iddiaya göre ailesinin ve çevresindekilerin "Birikim yap" demesine aldırmayan Tilki, dünyaca ünlü markaların müdürleriyle iletişime geçip, onlardan yeni gelen ürünleri ilk kendisine haber vermelerini istedi.