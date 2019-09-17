Aleyna Tilki kapandı Sefa Doğanay bakın nasıl tiye aldı
Aleyna Tilki, başını kapadı. Sefa Doğanay, bakın nasıl tiye alarak dalga geçti.
Son zamanlarda sıklıkla sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Aleyna Tilki, yine bir paylaşımıyla gündem olmayı başardı. Ünlü bir markanın başörtüsü ile başını kapatan Aleyna Tilki, sosyal medyanın diline düştü.
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Aleyna Tilki'nin başı kapalı olarak paylaştığı poz sosyal medyada birçok kullanıcının dalga konusu olmuştu ki en vurucu tiye almayı çektiği komik videolarla gündeme gelen Sefa Doğanay yaptı.
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Doğanay, sarı bir peruk takıp Aleyna Tilki gibi başını bir başörtüsü ile kapattı, ''Teravih çıkışı teyzemleri beklerken'' diyerek Aleyna Tilki'nin başı kapalı paylaşımını tiye aldı.
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Doğanay'ın fotoğrafına Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den yorum gecikmedi. Öztel, kızını tiye alan Doğanay'a kahkaha emojili yorum yaptı.
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