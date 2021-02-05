Aleyna Tilki 'İyiyim' demişti durum öyle çıkmadı arabadan tek başına bile inemedi
İşte Bu Benim Masalım setinde rahatsızlanan Aleyna Tilki, doktoruna giderken görüntülendi. Tilki, yardımsız arabadan bile inemedi.
Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven ile beraber Exxen'deki İşte Bu Benim Masalım dizisinde rol alan şarkıcı Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde sette rahatsızlandı. Instagram hesabından "Doktora gidiyorum" diye paylaşım yaparak sevenlerini korkuttu.
Hastane çıkışı sağlık durumu hakkında video çeken Tilki, şunları söyledi:
"Hakkımda birkaç tane haber çıkmış 'ben doktora gidiyorum' deyince. Bazıları doğru bazıları değil. Dün sette kas spazmı geçirdim. Bütün vücudum kitlendi ve en sonunda yürüyemez hale geldim.''
''Sanırım yanlış bir hareket yaptım ya da çok çalışmaktan dolayı belki de vücudum kasıldı. 'Ne kadar emek, o kadar yemek' diyorlar…''
''Ben çalışmaktan çok mutluyum. Hem İngilizce şarkımın klibini hazırlıyorum hem de İşte Bu benim Masalım dizisinde aktif çalışıyorum.''