Aleyna Tilki İstanbul depremi sonrası çığlık çığlığa video paylaştı Paris stili de olaydı
12.59'da İstanbul'da yaşanan 5.8 şiddetindeki depremin ardından Aleyna Tilki, çığlık çığlığa videosunu yayınladı.
Eğitimine Amerika'da devam edeceğini söyleyerek Türkiye'den ayrılacağını açıklayan Aleyna Tilki, son olarak Paris stiliyle adından söz ettiriyordu ki bugün saat 12.59'da yaşanan İstanbul depremi ardından paylaştığı çığlık çığlığa videosu ile gündeme geldi.
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Aleyna Tilki, yüreklerin ağza geldiği deprem sonrası 2,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından korku treni olarak bilinen oyuncağa bindiği anların videosunu paylaştı.
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Çığlık attığı videosunu kahkaha emojileriyle paylaşan Tilki, "Biraz izleyin sonra sileceğim. Depremden sonraki modum bu" notunu yazdı.
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Öte yandan okul için Amerika'ya gitmeden önce Paris tatiline çıkan Aleyna Tilki, Paris için kendisine yeni bir imaj oluşturdu.
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