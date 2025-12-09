Aleyna Tilki imajını değiştirdi! Ünlü şarkıcının son halini görenler dondu kaldı

Kariyeri, özel hayatı, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde sık sık yer alan ve herkes tarafından çok konuşulan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki imaj değişikliğine gitti. Tilki, yaptığı imaj değişikliğiyle gören herkesi şaşırtırken sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu. Bakanı bir daha baktıran son hali...