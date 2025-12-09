Aleyna Tilki imajını değiştirdi! Ünlü şarkıcının son halini görenler dondu kaldı
Her açıklaması, her paylaşımı ve adeta her adımı olay olan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki magazin gündeminde sık sık yerini alıyor. Tili, bu sefer yaptığı imaj değişikliğiyle dikkat çekti. Radikal imaj değişikliğiyle herkesi şaşırtan ünlü ismin son haline bakan bir daha baktı.
Kariyeri, özel hayatı, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde sık sık yer alan ve herkes tarafından çok konuşulan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki imaj değişikliğine gitti. Tilki, yaptığı imaj değişikliğiyle gören herkesi şaşırtırken sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu. Bakanı bir daha baktıran son hali...
Yıllardır saçlarını sarı renkte kullanan Tilki, yeni haliyle sosyal medyadan paylaşım yaptı.
Sarı olarak kullandığı saçlarını koyu renge boyatan genç şarkıcının sosyal medyada paylaştığı fotoğraf, kısa süre büyük ilgi gördü.
Bazı takipçileri Aleyna Tilki'nin yeni imajını çok beğenirken bazı takipçileri ise eski haline dönmesi gerektiğini söyledi.