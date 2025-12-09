BIST 11.201
DOLAR 42,58
EURO 49,62
ALTIN 5.733,23

Aleyna Tilki imajını değiştirdi! Ünlü şarkıcının son halini görenler dondu kaldı

|
Aleyna Tilki imajını değiştirdi! Ünlü şarkıcının son halini görenler dondu kaldı

Her açıklaması, her paylaşımı ve adeta her adımı olay olan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki magazin gündeminde sık sık yerini alıyor. Tili, bu sefer yaptığı imaj değişikliğiyle dikkat çekti. Radikal imaj değişikliğiyle herkesi şaşırtan ünlü ismin son haline bakan bir daha baktı.

Aleyna Tilki imajını değiştirdi! Ünlü şarkıcının son halini görenler dondu kaldı - Resim: 1

Kariyeri, özel hayatı, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde sık sık yer alan ve herkes tarafından çok konuşulan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki imaj değişikliğine gitti. Tilki, yaptığı imaj değişikliğiyle gören herkesi şaşırtırken sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu. Bakanı bir daha baktıran son hali...

16
Aleyna Tilki imajını değiştirdi! Ünlü şarkıcının son halini görenler dondu kaldı - Resim: 2

Yıllardır saçlarını sarı renkte kullanan Tilki, yeni haliyle sosyal medyadan paylaşım yaptı.

26
Aleyna Tilki imajını değiştirdi! Ünlü şarkıcının son halini görenler dondu kaldı - Resim: 3

Sarı olarak kullandığı saçlarını koyu renge boyatan genç şarkıcının sosyal medyada paylaştığı fotoğraf, kısa süre büyük ilgi gördü.

36
Aleyna Tilki imajını değiştirdi! Ünlü şarkıcının son halini görenler dondu kaldı - Resim: 4

Bazı takipçileri Aleyna Tilki'nin yeni imajını çok beğenirken bazı takipçileri ise eski haline dönmesi gerektiğini söyledi.

46