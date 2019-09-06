Aleyna Tilki Hadise'ye meydan okudu! İddialı sözleri ortalığı fena karıştıracak!

Aleyna Tilki, Hadise ile alakalı söyledikleriyle resmen meydan okudu. Tilki, ''Harbiye konseri vermedim. Benim Hadise abla ya da başkaları gibi albümüm hiç yok. 3 tane şarkım var. Şu an Harbiye'ye çıksam tıka basa dolar'' diyerek Hadise'ye göndermede bulunarak meydan okudu.