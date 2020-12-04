Aleyna Tilki de aşı karşıtı açıklamalar yaptı 'korona değil ilaç mı öldürüyor?'

Tilki açıklamasında testlere de inanmadığını da söyleyerek şunları söyledi:

"Maskelerimizi takmalıyız, ilaç verirlerse içmeliyiz, bilmiyorum. Ama benim sezgilerime göre insanların bir çoğu koronadan değil ilaç yüklemesinden dolayı ölüyor.''